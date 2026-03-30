SGP en JA21 willen opheldering over herstel subsidie UNRWA

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 17:49
DEN HAAG (ANP) - SGP en JA21 willen opheldering over het besluit van minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingshulp, D66) om dit jaar al de bezuiniging op de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA ongedaan te maken. Vorige week stemde de Tweede Kamer nog tegen een voorstel om de oude subsidie van 19 miljoen te herstellen. "De begroting aanpassen zes dagen nadat erover gestemd is, getuigt niet van democratisch ethos", meent Chris Stoffer (SGP).
Sjoerdsma schreef maandag aan de Kamer dat de hulp van UNRWA in de regio hard nodig is. "Door het leveren van basisdiensten aan Palestijnse vluchtelingen draagt UNRWA bij aan betere leefomstandigheden en stabiliteit in de regio. Met de huidige situatie in de regio en de druk op de lokale systemen, is UNRWA nodig om de noden te verlichten voor de Palestijnse vluchtelingen."
Het vorige kabinet besloot de steun aan UNRWA af te bouwen. Dat gebeurde na een motie van SGP en JA21. In het coalitieakkoord kondigden D66, VVD en CDA al aan de relatie met UNRWA te willen herstellen.
