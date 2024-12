Macron blijft langer op door cycloon verwoest Mayotte

MAMOUDZOU (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron blijft een dag langer dan gepland op het Franse eiland Mayotte, ten oosten van Mozambique, dat zwaar getroffen is door de cycloon Chido. De wervelstorm richtte op 14 december enorme verwoestingen aan. Vooralsnog hebben de autoriteiten 31 doden en bijna 1400 gewonden geregistreerd.

De president kwam donderdag aan in de hoofdstad Mamoudzou waar hij de schade bekijkt. Hij heeft volgens Franse media met een helikopter over het eiland gevlogen.

Macron zei dat hij langer blijft om naar 'de bangas' te gaan en naar plekken verder van de hoofdstad verwijderd. Bangas is de naam van de krottenwijken waar ongeveer een derde van de 320.000 inwoners woont. Van deze wijken is vrijwel niets meer over.