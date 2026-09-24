Macron: Frankrijk zendt militairen en materieel naar Saudi-Arabië

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is van plan militairen en defensiemateriaal naar Saudi-Arabië te sturen om daar de stad Yanbu te helpen beveiligen. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron donderdag in een tv-interview. Het gaat onder meer om radarsystemen en afweer, zei hij, zonder expliciet in te gaan op wat voor soort afweer.

Yanbu geldt als belangrijke haven voor de oliexport en is gelegen aan de Rode Zee. Dat water grenst aan de zeestraat Bab al-Mandeb, die wordt bedreigd door de Jemenitische Houthi's, een terroristische groepering waarmee de Saudi's al lange tijd in de clinch liggen. Eerder vielen de Houthi's Saudische raffinage-installaties in Yanbu aan.

Verder wil Macron de leiders van de zogenoemde G7, zeven sterke industrielanden waaronder het VK, Duitsland en de VS, bijeenroepen om te kijken of middels het vrijgeven van de strategische olievoorraden de energiemarkt beter beheersbaar kan worden gemaakt. Die staat onder grote druk, met name door de sluiting van de Straat van Hormuz.

'Verontrustende situatie'

De Franse president weersprak in het interview eveneens geluiden dat Frankrijk signalen zou hebben ontvangen van de CIA over een mogelijke Russische droneaanval op Europees grondgebied. "Maar we bevinden ons wel in een verontrustende situatie", citeert BFMTV Macron. Hij voegde eraan toe dat zulke aanvallen wel "kunnen gebeuren".

De Deense inlichtingendienst noemde eerder op donderdag de kans op een Russische aanval al klein. Wel zou de kans op een dergelijke aanval toenemen, aldus het rapport. Zo zou Rusland zich kunnen wenden tot langeafstandswapens, om daarmee infrastructuur te raken die van belang is voor de Europese steun aan Oekraïne. Het verzamelen van "groene mannetjes" achtte de dienst daarentegen minder waarschijnlijk. Een dergelijke mobilisatie zou opvallen.