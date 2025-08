Macron hekelt 'verschrikkelijke wreedheid' Hamas-gijzelaarsvideo

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron vindt dat Hamas "grenzeloze onmenselijkheid" heeft getoond door beelden te publiceren van twee uitgemergelde Israëlische gijzelaars die door de Palestijnse militante groepering in Gaza worden vastgehouden. "Verschrikkelijke wreedheid, grenzeloze onmenselijkheid: dat is waar Hamas voor staat", zei het Franse staatshoofd op X over de "ondraaglijke beelden".

In de vrijdag gepubliceerde video lijken de 21-jarige Braslavski, een Duits-Israëlische man, en de 24-jarige Evyatar David beiden zwak en ondervoed. EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemde de beelden "weerzinwekkend".

Macron, die heeft gezegd dat Frankrijk in september een Palestijnse staat zal erkennen, beloofde "zonder uitstel" te werken aan "het onmiddellijk herstellen van een staakt-het-vuren en het mogelijk maken van de massale levering van humanitaire hulp, die nog steeds aan de poorten van Gaza wordt geblokkeerd".