Ruim 84 ton afval ingezameld na Canal Parade in Amsterdam

Afvalinzamelaars hebben na de Canal Parade ruim 84 ton afval opgehaald in het centrum van Amsterdam. Medewerkers van de gemeente zijn zaterdagavond begonnen met het opruimen van de stad en hebben volgens een woordvoerder van de gemeente de hele nacht doorgewerkt. De opruimactie verliep volgens hem goed. Vorig jaar werd meer afval opgehaald, toen ging het om zo'n 101 ton.

Ook het schoonmaken van de grachten verloopt goed, meldt een woordvoerster van Waternet. Volgens haar is de hoeveelheid afval vergelijkbaar met vorig jaar.

"Er is heel erg veel plastic gevonden, ongeveer 500 kilo is de eerste inschatting", zegt ze. "Dat is heel erg veel, want plastic weegt weinig." Het gaat volgens haar onder meer om veel bekertjes, flesjes en houders van piepschuim voor drankjes.

Waternet is ook maandag en dinsdag bezig met het opruimen van de grachten. "Er ligt met name nog heel veel plastic tussen de bootjes. Het is nog niet klaar."