Macron na dood filmlegende Delon: hij was meer dan een ster

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft stilgestaan bij de dood van acteur Alain Delon. "Hij was meer dan een ster: hij was een Frans monument", schreef Macron in een bericht op X.

"Alain Delon speelde legendarische rollen en liet de wereld dromen", aldus de president. Hij deelde ook een zwartwitfoto van Delon in zijn jongere jaren.

De 88-jarige Delon gold als een van de grootheden van de Franse cinema en speelde in vele tientallen films. Hij ontving in 2019 nog een ere-Gouden Palm in Cannes.

De acteur overleed volgens een verklaring omringd door familie vreedzaam in zijn huis. Delon had meerdere kinderen, onder meer van de Nederlandse Rosalie van Breemen.