Baas TUI toont begrip voor Spaanse protesten tegen massatoerisme

BERLIJN (ANP/DPA) - De topman van reisconcern TUI Group heeft in gesprek met de Duitse krant Bild am Sonntag begrip getoond voor protesten tegen massatoerisme op het Spaanse eiland Mallorca. Daar, en ook in andere populaire Spaanse bestemmingen, vinden dit jaar herhaaldelijk demonstraties van omwonenden plaats.

"Er zijn protesten die gericht zijn tegen bepaalde buitensporige kwesties, zoals huurverhogingen en gebrek aan woonruimte, hogere huizenprijzen en verkeersvolumes", erkende TUI-baas Sebastian Ebel aan de krant. "We moeten dit zeker serieus nemen, want wij zouden hetzelfde voelen."

Hij voegde toe: "Natuurlijk is het belangrijk om te kijken naar wat mensen motiveert, hoeveel toerisme willen ze wel en wat voor soort toerisme willen ze niet? En uiteindelijk zijn het de mensen die er wonen die bepalen hoeveel toerisme ze willen."

Hotels

TUI biedt tal van pakketreizen aan naar Mallorca. Volgens Bild am Sonntag zei de touroperator in december vorig jaar zelfs dat er voor het huidige zomerseizoen een grotere vraag dan ooit werd voorzien naar het Spaanse eiland.

Ebel verdedigde de positie van het bedrijf wel. "We doen er ook alles aan om het waterverbruik zo laag mogelijk te houden", zei hij bijvoorbeeld. Ook onderstreepte hij dat de vakantiegangers van TUI in hotels worden ondergebracht en dus geen privéappartementen innemen. Dat laatste is iets dat mensen die boeken via een verhuurplatform van accommodaties in veel gevallen wel doen.