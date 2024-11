Macron prijst besluit VS inzet langeafstandswapens door Oekraïne

RIO DE JANEIRO (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron prees maandag het besluit van de Verenigde Staten om Oekraïne toe te staan door de VS geleverde langeafstandsraketten af te vuren op Rusland in de strijd tegen de invasie van Moskou.

Dat was een "goede beslissing" van Washington, zei Macron in Brazilië tijdens het bijwonen van de G20-top. Ook de Amerikaanse president Joe Biden, die de beleidswijziging doorvoerde, was hier aanwezig.

Zondag schreven Amerikaanse media dat de regering van Joe Biden Oekraïne toestaat om met Amerikaanse wapens diep in Rusland toe te slaan. Dat zou betekenen dat Oekraïne het Amerikaanse raketsysteem ATACMS mag inzetten op Russisch grondgebied.