Leider Abchazië treedt af na onderhandeling met oppositie

SOECHOEMI (ANP) - De president van de afvallige regio Abchazië in Georgië is afgetreden na onderhandelingen met de oppositie, maakt zijn woordvoering dinsdag bekend. Demonstranten drongen vrijdag het parlementsgebouw binnen uit onvrede over een economisch verdrag met Rusland en eisten dat het verdrag werd ingetrokken. Ook wilden de betogers dat president Aslan Bzhania zou aftreden.

"Om de stabiliteit en de constitutionele orde in het land te handhaven, neem ik ontslag", aldus Bzhania in een ondertekend document dat werd gedeeld op het Telegramkanaal van zijn persbureau. Bzhania weigerde vrijdag nog op te stappen, maar zei later dit te zullen doen als de betogers het parlement zouden verlaten.

Het economisch verdrag zou Russische investeringsprojecten in Abchazië mogelijk hebben gemaakt. Critici vrezen dat rijke Russen en Russische bedrijven vastgoed zullen opkopen met als gevolg dat onroerend goed te duur wordt voor de lokale bevolking. De regering van Bzhania had al wekenlang te maken met toenemende spanningen en recente massabijeenkomsten, waarbij gebouwen en bruggen werden bezet uit protest tegen de investeringsovereenkomst met Rusland.