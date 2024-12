Schaker Gukesh verslaat Ding en is jongste wereldkampioen ooit

SINGAPORE (ANP) - Dommaraju Gukesh heeft als jongste schaker ooit de wereldtitel veroverd. De 18-jarige grootmeester uit India versloeg de Chinese titelverdediger Ding Liren in de veertiende en laatste ronde.

Gukesh kwam als eerste op een totaal van 7,5 punten. De 32-jarige Ding bleef steken op 6,5 punten. Beide schakers hadden in een play-off snelschaken om de winst moeten strijden als de veertiende partij in remise was geëindigd.

De pas 18-jarige Gukesh mag zich de jongste wereldkampioen ooit noemen. Garri Kasparov en Magnus Carlsen waren 22 jaar toen ze voor het eerst de wereldtitel veroverden. Gukesh bracht Ding afgelopen zondag al aan het wankelen met winst in de elfde ronde. Maar Ding sloeg direct terug in de twaalfde ronde. Na een remise in de dertiende ronde stond Gukesh er lang beter voor in de veertiende partij. Zijn voordeel leek aanvankelijk onvoldoende voor een zege maar dat veranderde na een slechte zet van Ding.

Het totale prijzengeld in Singapore bedraagt 2,5 miljoen dollar, een kleine 2,4 miljoen euro.