Macron stapt niet op, komt in de komende dagen met nieuwe premier

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij binnen enkele dagen met de naam van een nieuwe premier komt. Die moet leiding geven aan een kabinet waarin wat Macron betreft ook andere partijen een rol kunnen spelen. Hoogste prioriteit is volgens hem een nieuwe begroting waar de regering onder Michel Barnier woensdag over viel. Macron reageerde daarop in een televisietoespraak.

Het kabinet van Barnier werd door het parlement naar huis gestuurd met een motie van wantrouwen. Dat was al sinds 1962 niet meer gebeurd in Frankrijk. Macron zei dat radicaal-links en radicaal-rechts hebben samengewerkt in een "antirepublikeins front" om het kabinet omver te werpen en dat hij onterecht de schuld kreeg van de politieke onrust.

Macron zei niet van plan te zijn om op te stappen. Hij wil aanblijven "tot het einde van mijn mandaat". Hij verwees naar twee van zijn grootste prestigeprojecten van de afgelopen jaren: de organisatie van de Olympische Spelen en de restauratie van de uitgebrande Notre-Dame van Parijs die dit weekend wordt heropend. Die projecten laten volgens hem zien hoeveel Frankrijk kan bereiken als mensen samenwerken.