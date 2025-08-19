Macron stelt Genève voor als locatie overleg Poetin en Zelensky

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de Zwitserse stad Genève voorgesteld als mogelijke locatie voor een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het is nog niet bekend waar en wanneer de bijeenkomst moet plaatsvinden.

"Het is meer dan een hypothese, het is zelfs een collectieve wens", aldus Macron in een interview op LCI, op een vraag over de mogelijkheid om de top in Europa te houden. Hij zei dat de bijeenkomst niet door Frankrijk zal worden georganiseerd, zoals de ontmoeting tussen Zelensky en Poetin in 2019, maar in een "neutraal land".

"Misschien Zwitserland, ik pleit voor Genève", zei de president. "Of een ander land. De laatste keer dat er bilaterale gesprekken waren, was dat in Istanbul." De directe besprekingen tussen de strijdende partijen hebben sinds de Russische inval onder meer plaatsgevonden in Turkije, dat goede banden heeft met zowel Rusland als Oekraïne.