In Zweeds Lapland wordt historische kerk 5 kilometer verplaatst

KIRUNA (ANP/AFP) - In Zweeds Lapland wordt een architectonisch en historisch bijzonder kerkgebouw 5 kilometer verplaatst. De Lutherse kerk uit 1912 van vooral rood hout geldt als een van de mooiste van Zweden. De kerk staat in Kiruna, ruim 900 kilometer ten noorden van Stockholm.

De reis van de kerk wordt naar verwachting door 10.000 belangstellenden gevolgd, onder wie koning Carl Gustaf. De televisie zendt de hele verhuizing live uit.

Het 672 ton wegende pand schuift op trailers met een snelheid van een halve kilometer per uur naar zijn nieuwe bestemming.

IJzerertsmijnen

Kiruna werd 125 jaar geleden gesticht voor de exploitatie van ijzerertsmijnen. Die hebben de grond onder delen van Kiruna verzwakt. Daarom wordt het centrum inclusief de imposante kerk verhuisd.

Het erts wordt gewonnen door de staatsonderneming LKAB. De mijn in Kiruna is de grootste ondergrondse ertsmijn ter wereld. De LKAB betaalt de verhuizingen in Kiruna. De verplaatsing van de kerk kost 45 miljoen euro.