Macron wil sociale media verbieden voor kinderen onder de 15

PARIJS (ANP/AFP/BELGA) - De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag gezegd dat Frankrijk sociale media gaat verbieden voor kinderen onder de 15 jaar, als dit niet snel op Europees niveau wordt geregeld. Hij reageert daarmee op een steekpartij bij een middelbare school in de plaats Nogent, waar een onderwijsassistente werd doodgestoken door een 14-jarige leerling.

"We moeten sociale media verbieden voor kinderen onder de 15", zei Macron op televisiezender France 2. "Ik geef ons een paar maanden om op Europees vlak te regelen. Anders beginnen we ermee in Frankrijk. We kunnen niet wachten." Premier François Bayrou beloofde de verkoop van messen aan minderjarigen onmiddellijk te verbieden.

In Frankrijk zijn de afgelopen jaren vaker steekincidenten geweest op scholen. De politie is in maart begonnen schooltassen te controleren op messen en andere wapens. Eind april meldde het ministerie van Onderwijs dat bij 985 willekeurige controles op scholen 94 messen in beslag waren genomen.