VluchtelingenWerk vindt besluit Van Weel over Syriërs voorbarig

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het demissionaire kabinet-Schoof voorbarig is in zijn conclusie dat er strenger besloten kan worden op lopende en nieuwe asielaanvragen van Syriërs. Het is bepaald nog niet veilig in het land, aldus de organisatie.

"Er is nog steeds sprake van verschillende, actieve gewapende conflicten in het land: geweldsniveaus fluctueren en het beeld kan per gebied en per week verschillen. De humanitaire situatie in Syrië is bovendien na dertien jaar oorlog zeer slecht", meent de vluchtelingenorganisatie.

VluchtelingenWerk vindt dat de IND "de tijd moet kunnen nemen" om tot een zorgvuldige beoordeling te komen. "Alleen zo kan worden voorkomen dat Syriërs gedwongen moeten terugkeren naar een voor hen onveilige situatie".

Waarnemend asielminister David van Weel schreef aan de Tweede Kamer dat Syriërs in een lopende asielprocedure of die zich nieuw in Nederland melden, te maken krijgen met een strengere beoordeling.