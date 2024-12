Madlener neemt dit jaar geen besluit over regels voor fatbikes

DEN HAAG (ANP) - Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) neemt dit jaar nog geen besluit over regels voor fatbikes. Dat bevestigt een ingewijde na berichtgeving door RTL en het AD. Naar verwachting komt hij voor half februari met verdere informatie.

Bijna de hele Tweede Kamer vroeg Madlener in september om alléén voor fatbikes een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht in te voeren, en daar voor het kerstreces over te berichten. Dat gaat de minister dus niet halen.

Volgens het kabinet is het moeilijk om regels in te voeren die wel voor fatbikes gelden maar niet voor andere e-bikes. Dat onderscheid zou juridisch ingewikkeld liggen, en Madlener verwacht dat de fabrikanten de fietsen vanzelf aanpassen om de regels te omzeilen. "Je begint dan natuurlijk een kat-en-muisspel", zei hij eerder in een debat.