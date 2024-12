Jouw fitnesshorloge bevat mogelijk een grote hoeveelheid schadelijke PFAS

Smartwatches en fitnesstrackers mogen dan handig zijn om je stappen te tellen of je hartslag in de gaten te houden, maar volgens nieuw Amerikaans onderzoek stellen sommige apparaten je via het bandje onbedoeld bloot aan een fikse dosis schadelijke stoffen, de zogeheten “forever chemicals”.

Wetenschappers van de University of Notre Dame in Indiana hebben ontdekt dat polsbandjes van duurdere materialen, en dan in het bijzonder fluorhoudend synthetisch rubber, aanzienlijke hoeveelheden PFAS bevatten. Een van deze chemicaliën is perfluorohexaanzuur (PFHxA), een type PFAS dat in verband wordt gebracht met allerlei ernstige gezondheidsproblemen.

Wat zijn forever chemicals?

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn een groep chemicaliën die populair zijn vanwege hun water-, zweet- en olieafstotende eigenschappen. Daarom worden ze vaak verwerkt in consumentenproducten, van sportkleding tot vlekbestendige stoffen. Hun robuuste chemische structuur zorgt er echter voor dat ze nauwelijks afbreken in het milieu; iets wat risico’s voor de volksgezondheid oplevert.

“Deze ontdekking is bijzonder vanwege de hoge concentraties van een type forever chemical in producten die langdurig in contact staan met onze huid”, zegt professor Graham Peaslee, die het onderzoek leidde, tegen The Independent.

Schadelijke stoffen in fitnesshorloges

De studie, gepubliceerd in het vakblad Environmental Science & Technology Letters, onderzocht 22 polsbandjes van smartwatches en fitnesstrackers. Daarbij werd het fluorgehalte gemeten, een indicatie voor de aanwezigheid van PFAS.

Alle 13 polsbandjes die werden geadverteerd als gemaakt van fluoro-elastomeren (een synthetisch rubber dat bekend staat om zijn duurzaamheid) bevatten meetbare hoeveelheden fluor. Ook twee bandjes die niet als zodanig werden geadverteerd, bleken sporen van de stof te bevatten.

Enorme hoeveelheden

De onderzoekers ontdekten bovendien dat bandjes van meer dan 30 dollar (ongeveer 28 euro) aanzienlijk hogere fluorgehaltes noteerden dan goedkopere alternatieven. In sommige gevallen overschreden de concentraties PFHxA de 16.000 delen per miljard (ppb). Ter vergelijking: eerdere onderzoeken vonden gemiddeld 200 ppb aan PFAS in cosmetica. “We hebben nog nooit zulke hoge concentraties aangetroffen in een draagbaar product dat direct contact maakt met de huid”, aldus Peaslee.

Wat kun je als consument doen?

Onderzoeker Alyssa Wicks raadt consumenten aan om alternatieven te overwegen voor polsbandjes met fluoro-elastomeren. “Siliconenbandjes zijn een veiliger en betaalbaarder alternatief”, stelt ze. Voor wie toch een duurder bandje wil kopen, adviseert ze om de productbeschrijving goed te lezen en fluoro-elastomeren te vermijden.

PFAS liggen al langer onder het vergrootglas bij wetenschappers en regelgevers vanwege hun milieu-impact en gezondheidsrisico’s. De onderzoekers pleiten voor meer transparantie van fabrikanten over de materialen die ze in de smartwatches gebruiken.

Daarnaast wijzen ze op de noodzaak van verder onderzoek naar de langetermijneffecten van blootstelling aan PFAS via huidcontact. Want hoewel fitnesshorloges ons gezonder zouden moeten maken, blijkt het in sommige gevallen onbedoeld een giftige bijwerking te hebben.

Bron: The Independent