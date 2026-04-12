Atradius: aantal faillissementen daalt dit jaar in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar af, verwacht kredietverzekeraar Atradius. Voor volgend jaar rekent Atradius wel weer op een toename.

Voor dit jaar verwacht Atradius 3500 faillissementen, dat is 3 procent minder dan een jaar eerder. Voor 2027 voorziet de kredietverzekeraar een toename van 6 procent naar 3700 faillissementen. Dat is flink lager dan de piek uit 2013 toen er 9400 faillissementen waren. "Nederlandse bedrijven lijken zich inmiddels beter te hebben aangepast aan de onzekere economische omstandigheden, waardoor het aantal faillissementen op een laag niveau blijft", zegt econoom Theo Smid van Atradius.

Dat er volgend jaar een toename wordt verwacht komt door een licht afzwakkende economische groei als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en het Amerikaanse handelsbeleid. "Hoge energiekosten, geopolitieke spanningen en verstoringen in handelsstromen zetten de marges onder druk, zeker in een open economie als Nederland", legt Smid uit.

Zwitserland

Het aantal faillissementen in Europese landen zal dit jaar sterk verschillen, verwacht Atradius. Zwitserland, Italië en Portugal laten een stijging zien. Terwijl in Ierland, Denemarken en Noorwegen het aantal faillissementen harder daalt dan in Nederland. De stijging in Zwitserland (17 procent) is een gevolg van nieuwe strengere regelgeving waarbij sneller faillissementsprocedures worden opgestart.

Wereldwijd voorziet de kredietverzekeraar dit jaar een toename van 3 procent in het aantal faillissementen en volgend jaar een afname van 6 procent. Daarbij gaat Atradius er wel van uit dat de sluiting van de Straat van Hormuz geleidelijk opgeheven zal worden. Bij een langere verstoring moeten de verwachtingen mogelijk worden bijgesteld.