Málaga protesteert massaal tegen massatoerisme

MÁLAGA (ANP/DPA) - Málaga heeft massaal bezwaar gemaakt tegen het massatoerisme. Volgens de organisatie liepen zaterdag 25.000 verontruste inwoners door het centrum van de Spaanse stad. De krant El Pais schatte het aantal op 15.000. De betogers droegen spandoeken en plakkaten mee met teksten als "Málaga staat niet te koop" en "Dit is geen toerisme, maar een invasie".

De afgelopen weken en maanden waren er vaker protestacties in het populaire Zuid-Europese vakantieland. Ook op Mallorca, de Canarische Eilanden en in Barcelona hebben mensen bezwaar gemaakt tegen de uitwassen van het toerisme. In de Andalusische kustmetropool Málaga was de opkomst echter het grootst.

De plaatselijke huurdersbond had de bevolking opgeroepen de straat op te gaan. De organisatie houdt het almaar groeiende aantal bezoekers en vakantiehuisjes verantwoordelijk voor de woningnood en voor andere problemen in Málaga. "De stad lijdt, de onvrede is groot. Bovenal moet het huisvestingsprobleem hier op tafel komen", zei een woordvoerder.

Onhoudbaar

Málaga telt meer dan 12.000 officieel geregistreerde recreatiewoningen. Alleen Madrid en Barcelona hebben er meer. Daarnaast verhuren veel particulieren, net als elders, illegaal woonruimte aan vakantiegangers.

"De situatie is onhoudbaar. Een huis kopen is onmogelijk", zei een demonstrante in El Pais. Een vrouwelijke ingenieur vertelde in dezelfde krant dat ze onlangs een garage zonder ramen heeft bezichtigd die te huur stond voor 600 euro per maand.