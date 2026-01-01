Mamdani beëdigd als burgemeester van New York

NEW YORK (ANP) - Zohran Mamdani is donderdagochtend vlak na middernacht (plaatselijke tijd) beëdigd als de nieuwe burgemeester van New York. De 34-jarige Democraat, een rijzende ster op de linkerflank van zijn partij, is de eerste moslim die de leiding krijgt over de grootste stad van de Verenigde Staten.

De beëdiging vond plaats op een symbolische en ongebruikelijke locatie: een verlaten metrostation onder het stadhuis. Mamdani volgt Eric Adams op, die door een corruptieschandaal in opspraak raakte.

De nieuwe burgemeester staat bekend om zijn progressieve agenda en zocht tijdens zijn campagne meermaals de confrontatie met het beleid van de Republikeinse president Donald Trump.

Analisten verwachten dan ook dat de ambtstermijn van Mamdani gekenmerkt zal worden door felle politieke strijd met het Witte Huis, met name rond immigratie, veiligheid en sociale voorzieningen. Zo kan New York onder zijn leiding een belangrijk bolwerk van verzet worden tegen de federale koers van Trump.