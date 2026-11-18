ROTTERDAM (ANP) - Op vliegveld Rotterdam The Hague Airport is dinsdagavond een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. De man was aanvankelijk naar Marokko gevlucht, meldt de politie. Dinsdag vloog hij terug naar Nederland, nadat hij zich via zijn advocaat had gemeld bij de politie. De politie zegt dat de man al in beeld was in het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats.

In de nacht van 31 augustus op 1 september liepen meer dan dertig gewapende mannen over de straat bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). De 51-jarige bewaker van G. werd doodgeschoten. De dinsdag aangehouden man niet meegerekend, hield de politie na afloop tientallen verdachten aan.