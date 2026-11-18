Denk je aan overwinteren in Spanje , dan denk je al snel aan Benidorm: hoogbouw, een lange boulevard en veel Nederlanders. Volgens de Spaanse pers kiezen gepensioneerden steeds vaker voor iets heel anders, namelijk het groene vulkaaneiland La Palma op de Canarische Eilanden. Dat meldde SpanjeVandaag op 15 november. Is het ook iets voor jou? De huur ligt er lager en het is er rustiger, maar je komt er minder makkelijk.

Van hoogbouw naar laurierbos

Volgens SpanjeVandaag zetten Spaanse reisrubrieken Benidorm de laatste tijd vaker naast andere bestemmingen. Eerder schreef de site al dat Spaanse senioren bij de gesubsidieerde reizen van het Imserso, het Spaanse instituut voor ouderen en sociale diensten, Benidorm inruilen voor Salou. La Palma ligt een stuk verder weg. Het is het meest noordwestelijke eiland van de Canarische Eilanden en heet in Spanje la isla bonita: het mooie eiland.

De Spaanse nieuwssite elDiario.es beschrijft hoe je er na een korte autorit van nat groen bos in zwarte lavavelden staat. De wandelingen in Los Tilos en Cubo de la Galga zijn volgens de site kort en goed te doen. Spanjeportaal nam het verhaal over en noemt ook de laurierbossen en Roque de los Muchachos, het hoogste punt van het eiland.

De vulkanen zijn er niet alleen voor de sier. In 2021 barstte de Cumbre Vieja uit. Daarbij werden meer dan 2.600 gebouwen verwoest.

Warmer dan Benidorm is het niet

Zoek je vooral warmte, dan maakt het weinig uit. Volgens Weerplaza is het op La Palma in januari overdag zo'n 16 graden en 's nachts ongeveer 11. Voor Benidorm noemt overwintersite Seniorenopvakantie.nl 14 tot 17 graden overdag in januari. Het verschil zit in wat je buiten doet: op La Palma ga je de natuur in, in Benidorm de boulevard op.

Je ruilt dus geen kou in voor warmte, maar drukte voor rust.

Rechtstreeks vliegen kan één keer per week

Benidorm ligt vlak bij het vliegveld van Alicante. Voor La Palma vlieg je volgens SpanjeVandaag vaak eerst naar Tenerife. Daar stap je over op een binnenlandse vlucht van 30 tot 45 minuten of op de veerboot naar La Palma.

Alleen Transavia vliegt rechtstreeks van Schiphol naar La Palma. Volgens Google Vluchten gaat die vlucht één keer per week, op vrijdag. Kun je dan niet, dan moet je overstappen. De goedkoopste directe retour voor 6 tot 13 november kostte volgens Google Vluchten €244 per persoon. Op La Palma is het een uur vroeger dan in Nederland.

Zo kom je uit op ruim €1.000 per maand

De prijsvergelijkers Hikersbay en Wereld-prijzen noemen voor La Palma een huur van €456 per maand voor een appartement met één slaapkamer buiten het centrum. In het centrum is dat €625. Elektriciteit, water en afval voor een appartement van 85 vierkante meter kosten gemiddeld €71 per maand. Let op: dit zijn gemiddelde maandhuren van gewone woningen en geen prijzen voor een maand winterverhuur.

Een rekenvoorbeeld voor twee personen die zelf een maand regelen:

Huur: €456 tot €625

Vaste lasten: ongeveer €71

Twee directe retourvluchten: €488 (2 x €244, prijs van begin november)

Samen: €1.015 tot €1.184, nog zonder boodschappen, uit eten en huurauto

En wat kost Benidorm?

Voor Benidorm rekent Seniorenopvakantie.nl met €600 tot €1.000 per maand voor een appartement dat je zelf huurt. Nutsvoorzieningen kosten €80 tot €150 en boodschappen voor twee personen €350 tot €500. Vlieg je zelf, dan ben je €300 tot €500 per persoon kwijt voor een retour. Alles bij elkaar komt de site uit op €1.500 tot €3.500 per maand voor twee personen.

Bij de huur lijkt La Palma dus goedkoper uit te komen. Toch kun je de bedragen niet zomaar naast elkaar leggen. De cijfers voor Benidorm zijn indicaties van een overwintersite voor de winter. Die voor La Palma zijn gemiddelden van prijsvergelijkers over het hele jaar.

Voor wie is La Palma niets?

Volgens Spanjeportaal zet La Palma vooral in op natuur en kleinschalig toerisme. Zoek je de grote Nederlandse gemeenschap en de bars, restaurants en shows van Benidorm, dan vind je die op La Palma niet. Wil je per se rechtstreeks vliegen, dan hangt je hele reis aan die ene vlucht op vrijdag. Boek die dus op tijd, en kijk bij een appartement wat de verhuurder voor een hele maand vraagt.