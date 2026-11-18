Het is november, buiten is het koud en toch zoemt er een vlieg tegen het raam. Hij vliegt traag, valt op de vensterbank en laat zich bijna met de hand vangen. Even later zit er een tweede.

Grote kans dat het een klustervlieg is. En dat er boven je hoofd nog veel meer zit.

Zo herken je ze

De klustervlieg lijkt op een gewone huisvlieg, maar is iets groter: zo'n 8 tot 10 millimeter. Het beste kenmerk zit op de rug. Het borststuk heeft goudkleurige haartjes, goed te zien in het zonlicht.

Verder zijn ze opvallend sloom. Dat komt doordat ze eigenlijk in winterrust zijn en door de warmte in de war raken.

Waarom ze bij jou binnenkomen

In het najaar verzamelen klustervliegen zich op zonnige gevels, meestal op het zuiden of westen. Ze kruipen omhoog en glippen naar binnen via kieren bij de dakgoot, onder de pannen of langs een kozijn.

Binnen zoeken ze een koele, weinig gebruikte plek. Denk aan de zolder, de spouwmuur of een loze ruimte boven het plafond. Daar zitten ze in groepen stil, alsof ze dood zijn.

Gaat de verwarming aan of schijnt de zon op het dak, dan worden ze wakker. Ze vliegen naar het licht, en dus naar jouw raam.

“Een huis dat één jaar vliegen heeft, krijgt ze het jaar daarop meestal weer.”

Elk jaar hetzelfde huis

Wie ze één keer heeft, ziet ze vaak elk jaar terug. Vliegen laten waarschijnlijk geursporen achter waar ze overwinterd hebben, en nieuwe vliegen komen daarop af. Ook ligging, hoogte en kieren van het huis blijven hetzelfde.

Een nest is er niet. Klustervliegen leggen hun eitjes buiten in de grond. De larven groeien op in regenwormen. In huis planten ze zich niet voort.

Onschuldig, op één ding na

Klustervliegen steken niet, bijten niet en zitten niet aan je eten. Ze staan er niet om bekend ziektes over te dragen.

Er is wel één reden om op te letten: dode vliegen. Laat je die op zolder liggen, dan trekken ze tapijtkevers aan. Die leggen hun eitjes in dode insecten. De larven kunnen daarna je kleding en textiel aanvreten.

“De vliegen zelf doen weinig kwaad, maar de dode vliegen trekken tapijtkevers aan.”

Wat helpt wel en wat niet

De stofzuiger is het meest praktische middel. Zuig de slome vliegen op en zet de stofzuigerzak meteen buiten. Houd de deur van de ruimte dicht, zodat ze zich niet door het huis verspreiden. Een raam openzetten kan ook.

Vliegenmeppers, losse kleefstrips en geurmiddelen helpen bij grote groepen weinig. Gif kan, maar wees voorzichtig met sprays in huis.

De echte oplossing is voorkomen. Kit kieren in de buitenmuur en rond kozijnen dicht en plaats horren. Dat doe je het best in de zomer, voordat ze in het najaar weer binnenkomen.

In het voorjaar willen de vliegen weer naar buiten. Dat geeft vaak de meeste overlast, maar meestal is het na een week of twee voorbij.

Klustervliegen in het kort

Grootte: 8 tot 10 mm, goudkleurige haartjes op de rug

Wanneer: binnen vanaf de herfst, weer naar buiten in het voorjaar

Waar: zolder, spouwmuur, ruimte boven het plafond

Gevaarlijk: nee, ze steken en bijten niet

Let op: ruim dode vliegen op vanwege tapijtkevers

Aanpak: stofzuigen, kieren dichten, horren plaatsen

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