BREDA (ANP) - De politie heeft maandagavond een 24-jarige man uit Zundert aangehouden voor de ontvoering en mishandeling van een man van dezelfde leeftijd afgelopen weekend in Breda. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door drie mensen meegenomen in een busje, aldus de politie. Na een dag meldde hij zich weer.