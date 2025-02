Rotterdamse haven: minder overslag bij importheffingen VS

ROTTERDAM (ANP) - Als de Verenigde Staten besluiten importheffingen op te leggen aan de Europese Unie, dan zal dat gevolgen hebben voor de Rotterdamse haven. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam gaan vooral de verladende partijen dit merken. "Als het duurder wordt om producten te exporteren dan zullen we dat in de haven merken aan minder goederen die worden verscheept en dus minder overslag."

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan op korte termijn met handelsbeperkingen voor de Europese Unie te komen. Volgens het havenbedrijf kan dit de handelsstromen tussen de VS en Europa verstoren en de kosten voor goederen verhogen. "Dat leidt naast minder investeringen van Amerikaanse bedrijven in Europa tot minder ontwikkeling van trans-Atlantische handel", zegt een woordvoerder. "De VS is de vierde grootste exportpartner van in Nederland geproduceerde goederen. De handelsrelatie met de VS is daarmee belangrijk voor Nederland, maar zeker ook voor andere Europese landen omdat een groot deel van de export via de Rotterdamse haven verloopt."

Vanuit de haven van Rotterdam is zogenoemde 'natte bulklading' de grootste stroom naar de VS. Het gaat dan om olieproducten als benzine, maar ook om andere chemische producten en hernieuwbare brandstoffen. Ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) worden het meest geïmporteerd.

"Uiteindelijk is niemand gebaat bij een potentiële handelsoorlog en blijft de VS een belangrijke handelspartner", zegt het havenbedrijf. "Wij volgen deze situatie uiteraard op de voet."