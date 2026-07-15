Man (25) vrijgesproken van poging tot aanslag De Pizzabakkers

AMSTERDAM (ANP) - Een van de verdachten van een explosie bij een horecazaak op de Plantage Kerklaan in Amsterdam, de 25-jarige Querenshyo T., is woensdag vrijgesproken. Ook is hij vrijgesproken van betrokkenheid bij een poging van een 14-jarige jongen om een vuurwerkbom te laten afgaan bij een vestiging van De Pizzabakkers aan dezelfde straat. De twee incidenten waren op 2 en 3 september vorig jaar.

Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs tegen T., ondanks dat zijn DNA is gevonden op een rugzak, een plastic fles en een cobra die vlakbij de plaats van de incidenten op straat lagen.

T. krijgt wel acht maanden cel voor vuurwapenbezit. Het wapen werd gevonden bij huiszoeking.

Eerder dit jaar veroordeelde de rechter drie jongens voor betrokkenheid bij de poging tot ontploffing bij De Pizzabakkers. De 14-jarige jongen die het explosief aan de deur probeerde te laten afgaan, heeft jeugddetentie gekregen. Dat geldt ook voor een jongen van 17 die hem cobra's en benzine heeft gegeven. De 20-jarige opdrachtgever heeft celstraf gekregen.