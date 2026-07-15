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Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

Economie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 15 juli 2026 om 9:54
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De afsluiting van de A6, oftewel de Route du Soleil, bij Fontainebleau door een grote bosbrand zorgt voor grote verkeersproblemen voor vakantiegangers die onderweg zijn naar Zuid-Frankrijk. De snelweg is in beide richtingen afgesloten over een traject van ongeveer twintig kilometer, terwijl hulpdiensten met honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen.
Voor honderdduizenden Nederlandse automobilisten die deze dagen richting Frankrijk vertrekken, betekent dat uren vertraging én een forse extra rekening. De ANWB adviseert verkeer richting het zuiden uit te wijken via Troyes en Metz om het afgesloten gebied te vermijden.

Wat kost de omweg?

De alternatieve route via Metz en Troyes voegt, afhankelijk van vertrekpunt en eindbestemming, ongeveer 180 tot 250 kilometer toe aan de reis.
Voor een gemiddelde benzineauto (verbruik 1 op 16, benzineprijs €1,85 per liter) betekent dat:
  • Extra brandstof: circa €21 tot €29
  • Extra Franse tol: ongeveer €15 tot €35, afhankelijk van het gekozen traject
  • Totale extra reiskosten: €36 tot €64 per auto
Voor grotere SUV's, campers of auto's met caravan kunnen de extra brandstof- en tolkosten oplopen tot €60 à €100.

Overnachting maakt het veel duurder

Wie door de files pas laat op de dag aankomt, loopt bovendien kans onderweg een extra hotelovernachting nodig te hebben. In het hoogseizoen kost een overnachting langs de Franse autoroutes gemiddeld €90 tot €170 voor een gezin, exclusief ontbijt.
Daardoor kan de totale financiële schade van de omleiding oplopen tot:
  • Zonder overnachting: ongeveer €35 tot €65
  • Met overnachting: circa €130 tot ruim €230 extra

Drukke vakantieweek

De problemen komen op een uiterst ongelukkig moment. Half juli vertrekken traditioneel grote aantallen Nederlanders richting Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië. De A6 vormt daarbij de belangrijkste noord-zuidverbinding van Frankrijk. Door de afsluiting ontstaan ook op omliggende snelwegen lange files en vertragingen.
De brand in het bos van Fontainebleau heeft inmiddels duizenden hectares natuur getroffen. Honderden bewoners zijn geëvacueerd en de Franse autoriteiten houden rekening met een langdurige inzet van hulpdiensten. De afsluiting van de A6 blijft voorlopig van kracht zolang de veiligheid van weggebruikers niet kan worden gegarandeerd.
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