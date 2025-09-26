Man (34) zwaargewond na val van 50 meter uit kraan in Tilburg

TILBURG (ANP) - Een 34-jarige man is vrijdagochtend op de Havendijk in Tilburg zwaargewond geraakt door een val uit een kraan. Hij viel zo'n 50 meter naar beneden, zegt een woordvoerder van de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep Brabant stond de man in een lift die naar beneden viel. De lift was onderdeel van een hijskraan. Omdat het gaat om een bedrijfsongeval, doet de Nederlandse Arbeidsinspectie met ondersteuning van de politie onderzoek.

De Havendijk ligt in het oosten van de stad.