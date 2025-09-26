ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Indonesië: teruggave Dubois-collectie 'heelt historische wonden'

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 10:44
anp260925096 1
LEIDEN (ANP) - De Indonesische minister van Cultuur, Fadli Zon, noemt de teruggave van de Dubois-collectie een "stap naar het helen van historische wonden". Dat zei hij vrijdagochtend bij de bekendmaking van de repatriëring van de archeologische collectie in natuurmuseum Naturalis in Leiden.
Zon bedankte de Nederlandse overheid voor het teruggeven van de verzameling van 28.000 fossielen, die de Nederlander Eugène Dubois eind negentiende eeuw in Indonesië verzamelde en die uiteindelijk in Nederland terechtkwam. De teruggave van de collectie, nu nog opgeslagen in Naturalis, aan het land van herkomst is volgens Zon "het herstel van een verstoorde keten van cultureel erfgoed".
Onderdeel van de Dubois-collectie zijn de resten van de Homo erectus, die leidden tot een doorbraak in evolutiewetenschap. Zon duidt de resten aan als "Java man". De Dubois-collectie krijgt hoogstwaarschijnlijk een plaats in het nationale museum van Jakarta, aldus Zon. "Daar zal de collectie elke dag toegankelijk zijn voor publiek".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

Loading