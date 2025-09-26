Indonesië: teruggave Dubois-collectie 'heelt historische wonden'

LEIDEN (ANP) - De Indonesische minister van Cultuur, Fadli Zon, noemt de teruggave van de Dubois-collectie een "stap naar het helen van historische wonden". Dat zei hij vrijdagochtend bij de bekendmaking van de repatriëring van de archeologische collectie in natuurmuseum Naturalis in Leiden.

Zon bedankte de Nederlandse overheid voor het teruggeven van de verzameling van 28.000 fossielen, die de Nederlander Eugène Dubois eind negentiende eeuw in Indonesië verzamelde en die uiteindelijk in Nederland terechtkwam. De teruggave van de collectie, nu nog opgeslagen in Naturalis, aan het land van herkomst is volgens Zon "het herstel van een verstoorde keten van cultureel erfgoed".

Onderdeel van de Dubois-collectie zijn de resten van de Homo erectus, die leidden tot een doorbraak in evolutiewetenschap. Zon duidt de resten aan als "Java man". De Dubois-collectie krijgt hoogstwaarschijnlijk een plaats in het nationale museum van Jakarta, aldus Zon. "Daar zal de collectie elke dag toegankelijk zijn voor publiek".