Man (44) aangehouden voor ontvoering vrouw uit winkel Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft maandagmiddag een 44-jarige man uit Harderwijk aangehouden die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben ontvoerd uit een winkel in Amsterdam. De vrouw is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie. Waar de man is aangehouden, kan een woordvoerder niet zeggen. Ook is niet bekend waar de vrouw is gevonden.

De 40-jarige vrouw werd maandagochtend door twee mannen meegenomen uit een winkel in de Kinkerstraat in Amsterdam Oud-West. Na het zien van camerabeelden concludeerde de politie dat dat onvrijwillig was gebeurd. Een van beide mannen is aangehouden. De rol van de tweede man wordt onderzocht, laat de politiewoordvoerder weten.

Meer details zijn niet bekendgemaakt.