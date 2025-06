AEX sluit lager ondanks recordstanden op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak gingen maandag over tot winstnemingen na de stevige koerswinsten van afgelopen vrijdag. Nieuwe recordstanden op Wall Street boden geen soelaas; de koersen in Amsterdam gingen over een breed front omlaag.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde 0,8 procent lager op 913,28 punten. Vrijdag klom de index nog 1 procent. In de maand juni, die werd gekenmerkt door de luchtoorlog tussen Israël en Iran en de daaropvolgende wapenstilstand, kwam de hoofdindex nauwelijks van zijn plaats.

De MidKap zakte maandag 0,2 procent tot 905,58 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.