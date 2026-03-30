Man (48) overleden bij bedrijfsongeval op bouwplaats Zaandam

ZAANDAM (ANP) - Op een bouwplaats aan de Thorbeckeweg in Zaandam is maandag net na 08.00 uur een man (48) overleden. Hij is onder een betonplaat gekomen, meldt een woordvoerder van de Arbeidsinspectie. Op de bouwplaats werkte de man aan een tijdelijke brug.

Bij de inspectie is niet bekend waar de man vandaan komt. Ook is nog onduidelijk hoe de man onder de betonplaat terecht is gekomen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek, zoals gebruikelijk bij een dodelijk arbeidsongeval.

In 2025 vielen er 59 dodelijke slachtoffers bij een arbeidsongeval, laat de woordvoerder weten. Een jaar eerder waren dat er 52. De Arbeidsinspectie onderzoekt wat er bij zo'n ongeval is gebeurd en of een werkgever nalatig is geweest bij het beschermen van werknemers.