Oekraïne biedt Finland excuses aan voor neergekomen drones

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft excuses aangeboden aan Finland nadat daar zondagochtend twee drones waren neergekomen. De drones waren bedoeld voor Rusland en in elk geval niet voor Finland.

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken is de meest waarschijnlijke oorzaak van de schending van het Finse luchtruim dat Rusland de drones met stoorsignalen van hun koers heeft gebracht. Waarschijnlijk lag hun doel in de omgeving van Sint-Petersburg, dat in de buurt van de grens met Finland ligt.

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen maakten afgelopen week ook al melding van verdwaalde Oekraïense drones, maar het is voor zover bekend de eerste keer dat die ook in het Finse luchtruim werden gedetecteerd.