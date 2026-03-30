Oekraïne biedt Finland excuses aan voor neergekomen drones

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 12:30
anp300326093 1
KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft excuses aangeboden aan Finland nadat daar zondagochtend twee drones waren neergekomen. De drones waren bedoeld voor Rusland en in elk geval niet voor Finland.
Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken is de meest waarschijnlijke oorzaak van de schending van het Finse luchtruim dat Rusland de drones met stoorsignalen van hun koers heeft gebracht. Waarschijnlijk lag hun doel in de omgeving van Sint-Petersburg, dat in de buurt van de grens met Finland ligt.
De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen maakten afgelopen week ook al melding van verdwaalde Oekraïense drones, maar het is voor zover bekend de eerste keer dat die ook in het Finse luchtruim werden gedetecteerd.
POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

ANP-547301081

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

169221188_m

Toxicoloog over aangebrand worstje: "Vergelijkbaar met roken van heel pakje sigaretten"

