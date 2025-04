Man aangehouden op Curaçao in moordonderzoek Peter R. de Vries

WILLEMSTAD (ANP) - In de Curaçaose hoofdstad Willemstad is maandag een 39-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de criminele organisatie die achter de moord op Peter R. de Vries zat. Hij zou een leidinggevende rol hebben gehad. De man, die is geboren op Curaçao en de Nederlandse nationaliteit heeft, zit sinds 2014 vast op Curaçao.

Voor de moord op De Vries hebben al negen mensen terechtgestaan. Zes van hen, onder wie de uitvoerders van de moord, zijn in juni vorig jaar tot hoge celstraffen veroordeeld. Drie anderen werden vrijgesproken. In alle negen zaken is hoger beroep ingesteld. Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de aanslag op de misdaadverslaggever ging al die tijd door. In dit onderzoek is nu de man op Curaçao in beeld gekomen als verdachte.

De autoriteiten van Curaçao zullen de verdachte aan Nederland overdragen, meldt het OM. Hier wordt hij dan voor verhoor voorgeleid aan de rechter-commissaris. Wanneer dat gebeurt, is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Landelijk Parket laat weten dat de man in de gevangenis in Willemstad zit voor een "zwaar geweldsmisdrijf".