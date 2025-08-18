Man aangehouden voor brandstichting in stadskantoor Leiden

LEIDEN (ANP) - De politie heeft maandagochtend een man aangehouden voor brandstichting in het stadskantoor van de gemeente Leiden. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd er een "brandbare vloeistof" over beeldschermen en toetsenborden gegooid en aangestoken. Er raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kregen rond 08.15 uur een melding van de brand in het gebouw naast station Leiden Centraal. De brand werd vrij snel geblust, maar het gebouw werd vanwege de rookontwikkeling wel ontruimd, bevestigt de brandweer na berichtgeving door lokale media.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een persoon met "mogelijk onbegrepen gedrag".