Regionale postbedrijven vrezen voor banen door nieuwe Postwet

AMSTERDAM (ANP) - Regionale postbedrijven vrezen voor het voortbestaan van duizenden banen door een nieuwe Postwet waaraan wordt gewerkt. "De voorstellen van de minister leiden ertoe dat 4500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons werken op straat komen te staan", heeft Lotte de Boer van de ledenraad van samenwerkingsverband Business Post gezegd in gesprek met radiozender BNR.

Het gaat om de toegang tot het landelijke postnetwerk. Die zou onzeker worden. PostNL zou niet langer verplicht zijn om lagere inkooptarieven te rekenen voor de kleinere postbedrijven. Voor de 27 samenwerkende regionale postbedrijven, verenigd in Business Post, is dat laatste echter van levensbelang.

"Dat betekent de doodsteek voor onze bedrijven", stelt De Boer, tevens commercieel directeur bij SBPost, over het voorstel dat nu voorligt. De bedrijven hebben naar eigen zeggen samen ruim 9000 klanten. Ze bezorgen de post van meer dan 50 procent van de gemeenten en van 60 procent van de ziekenhuizen.