ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regionale postbedrijven vrezen voor banen door nieuwe Postwet

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 12:10
anp180825061 1
AMSTERDAM (ANP) - Regionale postbedrijven vrezen voor het voortbestaan van duizenden banen door een nieuwe Postwet waaraan wordt gewerkt. "De voorstellen van de minister leiden ertoe dat 4500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons werken op straat komen te staan", heeft Lotte de Boer van de ledenraad van samenwerkingsverband Business Post gezegd in gesprek met radiozender BNR.
Het gaat om de toegang tot het landelijke postnetwerk. Die zou onzeker worden. PostNL zou niet langer verplicht zijn om lagere inkooptarieven te rekenen voor de kleinere postbedrijven. Voor de 27 samenwerkende regionale postbedrijven, verenigd in Business Post, is dat laatste echter van levensbelang.
"Dat betekent de doodsteek voor onze bedrijven", stelt De Boer, tevens commercieel directeur bij SBPost, over het voorstel dat nu voorligt. De bedrijven hebben naar eigen zeggen samen ruim 9000 klanten. Ze bezorgen de post van meer dan 50 procent van de gemeenten en van 60 procent van de ziekenhuizen.
Vorig artikel

Dodental Oekraïne loopt op na Russische aanvallen

Volgend artikel

Man aangehouden voor brandstichting in stadskantoor Leiden

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden