Stemacteur Hein Boele (Elmo uit Sesamstraat) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 12:12
anp180825063 1
ALMERE (ANP) - Acteur Hein Boele is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie aan het ANP na berichtgeving van HP/De Tijd. Boele was vooral bekend als stemacteur. Zo was hij decennialang de stem van de populaire roodharige pop Elmo uit Sesamstraat en verzorgde hij stemmen in talloze Disneyfilms. Boele overleed op 28 juli in zijn woonplaats Almere, na een kort ziekbed.
Boele werd geboren in Zwolle in 1939 en studeerde begin jaren zestig af aan de Toneelschool in Maastricht. Hij speelde daarna bij talloze theatergezelschappen, zoals De Nederlandse Comedie, Ensemble en Studio. Boele was op televisie te zien in succesvolle series als De Fabriek, Oppassen!!!, Toen was geluk heel gewoon en Goede Tijden Slechte Tijden. Ook speelde hij in Duitsland, onder meer in de serie Tatort. Zijn laatste grote televisierol speelde hij in De Luizenmoeder in 2019.
