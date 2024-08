Man aangeklaagd voor poging moord op meisje Leicester Square

LONDEN (ANP) - De verdachte van een steekpartij op Leicester Square in Londen is aangeklaagd voor poging tot moord, meldt de politie. Het slachtoffer is een 11-jarig meisje. Zij heeft ernstige, maar geen levensgevaarlijke steekwonden.

De steekpartij vond maandag aan het einde van de ochtend plaats op het veelbezochte plein in het hart van Londen. Omstanders overmeesterden de verdachte, een 32-jarige man zonder vaste verblijfplaats. Hij is aangeklaagd voor het bezit van een voorwerp dat als steekwapen kan worden gebruikt. De man moet dinsdag in de rechtbank verschijnen.

De politie meldde aanvankelijk dat de 34-jarige moeder van het meisje ook gewond was geraakt, maar dat blijkt toch niet het geval. Het bloed op de vrouw was dat van haar dochter, aldus de politie dinsdag. De politie maakte een dag eerder bekend dat het drietal elkaar niet kent en dat het niet om terrorisme lijkt te gaan. Er is verder niets naar buiten gebracht over het mogelijke motief.

Leicester Square is een van de bekendste pleinen van de Britse hoofdstad. Het plein en omliggende straten trekken wekelijks naar schatting enkele miljoenen bezoekers. Een deel van Leicester Square bleef maandag urenlang na de steekpartij afgezet, aldus Britse media.