Tennisser Sinner niet bezorgd om opspelende heupblessure

MONTREAL (ANP/RTR) - Tennisser Jannik Sinner maakt zich geen zorgen om zijn heupblessure die hem al maanden teistert. Op het toernooi van Montreal greep de mondiale nummer 1 in zijn verloren partij in de kwartfinale een paar keer naar zijn pijnlijke rechterheup.

Volgens de 22-jarige Italiaan, die de Olympische Spelen miste door ontstoken amandelen, vormt zijn opspelende heupkwetsuur geen groot probleem. "Ik voel me best goed", zei Sinner dinsdag. "Het is duidelijk dat ik bijna een week niet heb getraind en als je dan opeens drie dagen achterelkaar speelt, kan dat mogelijk wat impact op mijn heup hebben gehad. Maar ik ben niet bang. Mijn heup voelt goed en ik kijk ernaar uit om in Cincinnati weer op de baan te staan."

Als voorbereiding op de US Open, de laatste grand slam van het jaar vanaf 26 augustus, speelt Sinner deze week het toernooi van Cincinnati. "Dat wordt een mooie test. Hopelijk kan ik in Cincinnati veel vertrouwen tanken voor de US Open."