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Man bedreigt school speciaal onderwijs Kampen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 11:30
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KAMPEN (ANP) - Een man heeft in een onlinevideo bedreigingen geuit naar de Prisma-school in Kampen, bevestigt de politie vrijdag na berichtgeving van De Gelderlander en RTV Oost. De politie is "zichtbaar en onzichtbaar" aanwezig bij de school, maar ziet op dit moment nog geen reden om de school te ontruimen. Ook bedreigt de man een aantal andere mensen in de video. Het is onbekend of zij gelieerd zijn aan de school.
"Wij nemen dit soort dreigementen serieus en willen geen risico lopen", aldus een woordvoerder van de politie. Hij zegt dat ze op dit moment op zoek zijn naar de man en in contact staan met de personen die genoemd worden in de bedreigingen.
In de video zegt de man volgens De Gelderlander onder meer dat hij "33 kogels klaar heeft liggen" en dat mensen moeten uitkijken "want deze gek komt zo naar Kampen toe en gaat moorden plegen".
Prisma is een school voor speciaal onderwijs in Kampen (Overijssel). De school kon nog niet reageren.
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