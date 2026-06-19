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Weer een dwangsom: Tata Steel vergiftigt onze lucht nog steeds

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
vrijdag, 19 juni 2026 om 11:29
bijgewerkt om vrijdag, 19 juni 2026 om 11:38
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Opnieuw dreigt een boete voor Tata Steel omdat het staalbedrijf te veel schadelijke stoffen uitstoot. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf krijgt tot 1 april volgend jaar de tijd om de uitstoot van stikstofoxiden terug te brengen tot onder de norm. Lukt dat niet, dan volgen boetes die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro.
De omgevingsdienst legde Tata Steel de afgelopen jaren al heel wat dwangsommen op. Dit jaar moest de in Noord-Holland gevestigde staalgigant in totaal al ruim 20 miljoen euro betalen, omdat beide kooksgasfabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uitstoten.
OD NZKG, dat namens de provincie Noord-Holland toezicht houdt bij onder meer Tata Steel, maakte vorige maand bekend te werken aan het intrekken van de vergunningen van de kooksgasfabrieken. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen.

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