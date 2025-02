Man die overleed in Linge kwam uit Lunteren

IJZENDOORN (ANP) - De man die zaterdag overleed nadat hij in de rivier de Linge bij het Gelderse IJzendoorn was gevallen, was 44 jaar oud en kwam uit Lunteren. Een 45-jarige man uit Ede raakte zwaargewond, meldt de politie zondag.

De twee mannen zaten in een bootje. Onderzoek moet duidelijk maken waardoor zij in het water belandden.

De melding over het ongeluk kwam rond 15.50 uur binnen. De mannen werden uit het water gehaald en de man uit Lunteren werd nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.