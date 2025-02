De 4 gewoontes die volgens een relatiepsycholoog je huwelijk de das om zullen doen als je niet uitkijkt

Een relatie of huwelijk wordt niet uit zichzelf een succes en blijft zeker niet moeiteloos in stand. Het vraagt om toewijding, communicatie en wederzijds respect. Toch kunnen bepaalde gewoontes een relatie ernstig onder druk zetten. Relatiepsycholoog John Gottman, bekend van zijn jarenlange onderzoek naar huwelijken, identificeerde vier destructieve gedragingen die hij de "Vier Ruiters van de Apocalyps" noemt. Deze gewoontes voorspellen met hoge nauwkeurigheid of een huwelijk op de klippen loopt. Hier leggen we uit wat deze vier ruiters zijn en hoe je ze kunt vermijden.

Wat zijn de vier destructieve gewoontes?

Kritiek Kritiek gaat verder dan een simpele klacht; het is een aanval op de persoonlijkheid of het karakter van je partner. Zinnen als "Je bent altijd zo lui" of "Waarom ben jij nooit verantwoordelijk?" vallen hieronder.Dit soort opmerkingen ondermijnt het vertrouwen en creëert afstand. Het is belangrijk om je kritiek om te buigen naar constructieve feedback, bijvoorbeeld door te focussen op je eigen gevoelens en behoeften in plaats van de tekortkomingen van je partner.

Defensiviteit Defensief reageren betekent dat je jezelf als slachtoffer ziet of tegenaanvallen doet tijdens conflicten. Dit kan zich uiten in uitspraken zoals "Het is niet mijn schuld" of "Jij doet precies hetzelfde."Deze houding blokkeert effectieve communicatie en kan frustraties vergroten. Probeer in plaats daarvan open te luisteren naar je partner en verantwoordelijkheid te nemen waar nodig.

Obstructie (stonewalling)Dit gedrag houdt in dat je emotioneel of fysiek afsluit tijdens een conflict. Je stopt met praten, kijkt weg of loopt zelfs weg.Hoewel het soms goed is om een pauze te nemen tijdens een verhitte discussie, kan chronische obstructie de relatie ernstig schaden. Het is beter om duidelijk aan te geven dat je tijd nodig hebt om te kalmeren en daarna het gesprek voort te zetten.

MinachtingMinachting is volgens Gottman de meest schadelijke gewoonte. Dit omvat sarcastische opmerkingen, cynisme, scheldwoorden of het belachelijk maken van je partner.Minachting vernietigt respect en intimiteit in een relatie. Het tegengif? Bewust werken aan waardering en vriendelijkheid in je communicatie.

Hoe kun je deze valkuilen vermijden?