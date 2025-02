Trump: "Ik ga Harry niet deporteren, hij heeft al genoeg te stellen met Meghan"

Donald Trump heeft uitgesloten dat hij prins Harry de VS uitzet, omdat de hertog van Sussex al “genoeg problemen heeft met zijn vrouw”. Meghan is volgens Trump “verschrikkelijk”.

Harry, 40, en zijn vrouw de hertogin van Sussex, 43, die twee kinderen hebben, Archie (5) en Lilibet (3) verhuisden naar Montecito in Californië nadat ze vijf jaar geleden op de vlucht waren voor de Windsors, Harry's familie, die racistisch zou zjn.

De afgelopen twee jaar was het koppel het doelwit van een rechtse denktank, de Heritage Foundation, die eiste dat de Amerikaanse regering details zou publiceren over Harry's immigratiestatus.

Hoewel Trump kritisch was over Meghan, prees de president haar zwager, de prins van Wales, die hij in december persoonlijk ontmoette in Parijs tijdens de heropeningsceremonie van de Notre-Dame kathedraal. "Ik vind William een geweldige jongeman," zei hij.

Het conservatieve Project 2025, dat plannen bevat om de uitvoerende macht te controleren, beweert dat Harry mogelijk zijn gebruik van illegale drugs in het verleden heeft verzwegen om een visum voor de VS te krijgen.

Harry heeft in zijn memoires Spare, die in januari 2023 zijn gepubliceerd, verklaard dat hij als tiener cocaïne had gebruikt en had geexperimenteerd met cannabis en paddo's.

De relatie tussen de Sussexen en Trump is waarschijnlijk verstoord nadat ze Amerikanen hebben opgeroepen hun stemrecht uit te oefenen tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. De aanhangers van Donald Trump zagen dit als een stilzwijgende goedkeuring voor zijn toenmalige rivaal Joe Biden.

De Britse politica Meghan, die politiek liberaal is, heeft Trump ook "verdeeldheid zaaiende" en "vrouwonvriendelijk" genoemd. Op zijn beurt heeft Trump in 2022 gezegd dat Harry "gegeseld" werd door zijn vrouw en eraan toegevoegd: "Ik denk dat arme Harry bij zijn neus wordt rondgeleid."

Vorige week kwam een Amerikaanse arrondissementsrechtbank bijeen om de langlopende strijd van de Heritage Foundation te bespreken om Harry's immigratiedocumenten openbaar te maken.