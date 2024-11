Man die werd aangevallen met grote steen ontwaakt uit coma

ROTTERDAM (ANP) - De man die vorige week uit het niets een stoeptegel op zich gegooid kreeg toen hij buiten in Rotterdam lag te slapen, is ontwaakt uit coma. Dat heeft zijn halfzus woensdagavond verteld in talkshow Bar Laat.

"We hebben ontzettend mooi nieuws gekregen. Hij is ontwaakt uit zijn coma. Hij reageert op prikkels, dus mooie vooruitzichten", aldus Benjamins halfzus Amy. Praten kan de man nog niet, en volgens Amy zijn zijn vooruitzichten nog onduidelijk.

De aanval vond vorige week in de nacht van maandag op dinsdag plaats bij het Maritiem Museum in Rotterdam. De verdachte gooide toen een grote steen op het hoofd van Benjamin. Aanvankelijk werd gemeld dat het slachtoffer dakloos is, maar dat blijkt niet te kloppen. Volgens zijn halfzus sliep hij in de betreffende nacht op straat omdat hij mensen niet tot last wilde zijn. Volgens Amy woont de man normaal gesproken in een woongroep.

Een 32-jarige man is opgepakt vanwege het geweld. Dat gebeurde dinsdagavond in Frankrijk. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk incident in Lyon. Daar werd maandag een man gedood met een grote steen.