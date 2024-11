Gemiddeld hypotheekbedrag stijgt naar hoogste niveau ooit

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een nieuwe woning is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen tot het hoogste niveau ooit, meldt De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur steeg het gemiddelde hypotheekbedrag met 8 procent tot 346.572 euro, waarmee het vorige record uit het eerste kwartaal van 2022 van 337.384 euro werd overtroffen.

Door de gestegen salarissen en de lichte daling van de hypotheekrente beschikken kopers over een grotere leencapaciteit, wat de concurrentie op de huizenmarkt volgens de adviseur doet toenemen. Zo wordt weer vaker overboden, wat een sterk opwaarts effect heeft op de huizenprijzen die nu zelfs boven de piek in 2022 liggen. Deze combinatie van factoren heeft volgens De Hypotheker geleid tot een flinke stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag.

In de provincies Utrecht, Groningen en Limburg was de stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag het grootst en in Noord-Holland het laagst. In provincies buiten de Randstad is het gemiddelde hypotheekbedrag een stuk lager, omdat de huizenprijzen daar op een lager niveau liggen.

Leeftijd

Jonge huizenkopers tot 35 jaar zijn volgens de hypotheekadviseur het meest actief op de woningmarkt. Ook is het gemiddelde hypotheekbedrag onder jonge huizenkopers van 20 tot 25 jaar veel lager dan bij andere leeftijdsgroepen. Dat komt doordat zij vaker een minder dure woning kopen. Huizenkopers tussen 40 en 45 jaar sluiten de hoogste hypotheek af, terwijl het gemiddelde hypotheekbedrag weer daalt naarmate de leeftijd vordert. Zo is het gemiddelde hypotheekbedrag het laagst onder 60-plussers.

Door de daling van de hypotheekrente en de loonstijgingen is de leencapaciteit van huizenkopers volgens De Hypotheker in het afgelopen jaar verbeterd. Vooral voor jonge huizenkopers maakt dit verschil, waardoor er steeds meer starters op de woningmarkt komen. Ook volgens consultancybureau IG&H spelen starters een belangrijke rol in het aanhoudende herstel van de hypotheekmarkt. Zo steeg de hypotheekomzet in het derde kwartaal van 2024 tot het hoogste niveau in twee jaar. De hypotheekomzet van starters nam daarbij toe met bijna 34 procent en deze groep sloot in het derde kwartaal ruim 20 procent meer hypotheken af.