Man en vrouw aangehouden na vondst dode vrouw in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdag twee verdachten aangehouden na de vondst van een dode vrouw in Den Haag. Dat bevestigde een politiewoordvoerder na berichtgeving door Omroep West zondag. De verdachten zijn een man en een vrouw. Zij zouden mogelijk betrokken zijn bij de dood van de vrouw. Het onderzoek moet nog definitief uitwijzen of zij is omgekomen door een misdrijf, aldus de woordvoerder.

De vrouw werd zaterdagmiddag rond 14.05 uur gevonden in een huis aan de Kolenwagenslag in Scheveningen na een melding. De man en vrouw werden later in de middag aangehouden en zitten vast. Meer details over de twee zijn niet bekendgemaakt.