5 dingen waarvan artsen op de Eerste Hulp liever hebben dat je ze niet doet

The New York Times vroeg artsen op de spoedeisende hulp welke lessen ze hebben geleerd van hun werk.

Het is best moeilijk om een arts op de spoedeisende hulp te shockeren. 'We zien het ergste van het ergste en het domste van het domste,' vertelde Abdullah Pratt, arts spoedeisende hulp aan de Universiteit voor Geneeskunde in Chicago. Maar er zijn klassiekers die steeds maar terugkomen

Snijd niet haastig een avocado

Adaira Landry, een arts op de spoedeisende hulp van het aan de Harvard Medical School verbonden Brigham and Women's Hospital, zegt dat verwondingen door messen in de keuken tot de meest voorkomende verwondingen behoren die ze ziet.

Avocado's zijn een grote boosdoener, voegde Dr Landry eraan toe. Soms vraag ik zelfs: 'Oh, was je avocado aan het snijden? ' En dan hebben ze zoiets van: 'Ja! Hoe wist je dat?'

De beste manier om iets als een avocado of een tomaat te snijden is om een veilig, antislip oppervlak te gebruiken, zoals een houten snijplank, en van je lichaam af te snijden, zegt Matt Shannon, directeur van community emergency medicine aan de University of Florida Health.

'Snijd nooit in de richting van je hand,' zegt hij.

Vertrouw een trampoline niet.

Verschillende artsen zeiden dat ze trampolines haten. 'Ze zijn een fabriek van botbreuken,' zegt Dr. Sugalski. 'We zien te vaak breuken, ontwrichtingen, verwondingen aan de wervelkolom, hoofdverwondingen.'

Volgens een onderzoek uit 2022 zijn er in de VS tussen 2009 en 2018 meer dan 800.000 verwondingen gemeld die verband houden met trampolines. En de meeste verwondingen ontstaan wanneer meerdere mensen tegelijk springen, dus de American Academy of Pediatrics raadt mensen aan om met één persoon tegelijk te springen. Ze raadt ook aan om te zorgen voor voldoende opvulling rond de spijlen en veren en om salto's te ontmoedigen.

Aai geen vreemde honden.

Dr. Pratt is een hondenliefhebber, maar omdat hij veel slachtoffers van hondenaanvallen op de SEH heeft gezien, aait hij geen onbekende honden. “Je weet niet welk trauma dat dier heeft meegemaakt en wat het triggert,” zei hij.

'Ik denk dat de meeste hondeneigenaren nog nooit hebben gezien hoe het eruit ziet als een hond iemand verscheurt,' zegt Dr. Pratt. 'Ik wel.'

Als je een hond niet kent, zelfs als het de hond van je buren is, is het beter om hem helemaal niet te benaderen. Onderzoekers ontdekten dat de meeste verwondingen door hondenbeten in de Verenigde Staten worden toegebracht door huisdieren en niet door loslopende honden.

Tegen zijn eigen kinderen, die “geobsedeerd zijn door honden” “zeg ik: ‘Laten we gedag zeggen van een afstandje,’ want je weet maar nooit."

Negeer plotselinge symptomen niet.

Dr Landry neemt haar eigen onverwachte en extreme symptomen serieus. Als je iets ervaart als hevige pijn op de borst of verlamming van een lichaamsdeel, kom dan onmiddellijk naar de eerste hulp, zei ze.

En als je symptomen van een hartaanval of beroerte hebt, rijd dan niet zelf naar het ziekenhuis, zegt Michael E. Silverman, vicepresident spoedeisende geneeskunde van het Morristown Medical Center in New Jersey.

Hij heeft mensen dit in de loop der jaren zien doen en het kan leiden tot ongelukken en verwondingen. En, voegt dr. Silverman eraan toe, paramedici hebben defibrillators en kunnen het ziekenhuis waarschuwen om een hartteam klaar te maken, waardoor je kostbare tijd bespaart.

Rijd niet zonder helm.

Als je geen helm draagt, of je nu sport of e-bikes gebruikt, “loop je het risico op ernstig letsel”, zegt Dr. Sugalski. We zien mensen binnenkomen met en zonder helm en het is dag en nacht.

Er is bijvoorbeeld aangetoond dat het gebruik van fietshelmen het risico op ernstig hoofdletsel aanzienlijk vermindert.