Man in Duitsland opgepakt voor oproepen tot aanvallen op politici

door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 11:10
DORTMUND (ANP) - In Duitsland is een man opgepakt die ervan wordt beschuldigd te hebben opgeroepen tot aanvallen op politici. Federale aanklagers melden dat hij om donaties in cryptocurrency vroeg om als beloning te gebruiken.
De Duits-Poolse man zou minstens sinds juni op een door hem beheerd platform op het darknet, een verborgen deel van het internet dat veel door criminelen wordt gebruikt, oproepen tot geweld. Daarop stond volgens aanklagers een lijst met de namen van politici en publieke figuren. De man publiceerde ook door hemzelf geschreven doodvonnissen, handleidingen voor het maken van explosieven en persoonsgegevens van potentiële slachtoffers, aldus de aanklagers.
De arrestatie vond maandagavond in Dortmund plaats. De man is aangeklaagd voor het financieren van terrorisme, het aanzetten tot ernstig geweld dat de staat in gevaar brengt, en het verspreiden van persoonlijke gegevens op een manier die het publiek in gevaar brengt.
