Recorddrukte bij vuurwerkverkopers: 'Mensen willen nog één keer los'

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 11 november 2025 om 11:18
anp111125077 1
Als je met een knallende lichtshow van eigen hand het nieuwe jaar wilt inluiden, dan moet je opschieten. Het loopt namelijk storm bij vuurwerkverkopers. Ze openen hun webwinkels eerder en draaien meer omzet.
Dat lijkt alles te maken te hebben met het naderende vuurwerkverbod. Een woordvoerder van belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland laat weten dat consumenten nog een keer los lijken te willen gaan. "Verkopers merken dat ook en spelen daarop in."
Schaarste
Er bestaat volgens de organisatie een goede kans dat er schaarste ontstaat, omdat importeurs niet veel meer hebben ingekocht dan vorig jaar. Frits Broks is eigenaar van de Rijswijkse en Zoetermeerse vuurwerkhallen. Hij opende zijn webwinkel een week eerder dan vorig jaar, nadat hij werd platgebeld door klanten. "Het loopt storm. Het lijkt op taferelen die we rond de millenniumwisseling meemaakten."
Broks haalde in een week al meer dan de helft van zijn normale novemberomzet binnen. "Klanten geven gemiddeld 40 à 50 euro uit. We zien veel klanten die al jaren niet meer aan vuurwerk deden terugkomen."

